Рабочий день для сотрудников на "удаленке" предлагают нормировать

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Трудовой кодекс предлагают внести поправки, которые будут регулировать нормированность часов на удаленной работе. Предлагается законодательно закрепить, что продолжительность рабочего дня на "удаленке" не будет превышать восемь часов. Соответствующие поправки предлагает внести в Трудовой кодекс партия "Единая Россия", сообщает газета "Известия".
"Регулирование труда надомников", которое было написано еще в советское время для бабушек, которые вяжут носки. Она не охватывает в полной мере новые нюансы этой сферы труда. В частности, одна из проблем – это ненормированность рабочего дня на "удаленке", – заявил один из авторов поправок, первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.
Он отметил, что многие работодатели считают, что удаленная работа – это привилегия для сотрудников и они имеют право давать им поручения в любое время суток. Однако дистанционный трудовой день, так же как и на рабочем месте, не должен длиться более восьми часов.
В материале говорится, что Минтруд согласен с необходимостью пересмотра законодательства об удаленной работе. Но прежде чем вносить изменения, необходимо тщательно проработать этот вопрос.
Ранее специалисты аналитического центра "Битрикс24" назвали плюсы и минусы дистанционной работы. Исследователи рассказали, что к минусам удаленной работы более трети россиян (34%) отнесли недостаток личного общения с коллегами. Еще порядка 27% респондентов отметили низкую мотивацию и слабую вовлеченность коллег в рабочий процесс.
При этом 52% участников опроса довольны тем, что благодаря дистанционной работе у них появилось больше свободного времени и не приходится тратить деньги на еду. В целом удаленная работа устраивает 63% россиян, при этом 60% респондентов заявили, что не считают такой формат работы эффективным.
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