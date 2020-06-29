Число работающих удаленно россиян с 1 апреля выросло в 30 раз – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Число россиян, работающих удаленно, с 1 апреля выросло в 30 раз, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания о ситуации на рынке труда. По его словам, их количество превышает два миллиона человек.
"Эта форма стала удобной для многих категорий работников. В том числе тех, у кого есть ограничения по здоровью или родителей с маленьким детьми", – цитирует премьера Агентство "Москва".
Глава кабмина отметил, что работа в удаленном режиме является перспективной в сфере информационных технологий и ряда программ среднего и высшего образования.
Мишустин обратил внимание на необходимость, чтобы права тех, кто занят в такой форме, были защищены в соответствие с законом.
Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о регулировании удаленной работы. Данная инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ, которая посвящена особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников.
В Минтруде России подчеркнули, что данный законопроект закрепит новые права и обязанности работника и работодателя. Помимо того, благодаря данному законопроекту определят понятия дистанционной, временной дистанционной и комбинированной работы. Как уточнили в министерстве, будут конкретизированы рабочее время и время отдыха у людей, трудящихся в дистанционном режиме.
В ГД внесли проект о закреплении в трудовом договоре условий удаленной работы
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