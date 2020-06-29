Число работающих удаленно россиян с 1 апреля выросло в 30 раз – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Число россиян, работающих удаленно, с 1 апреля выросло в 30 раз, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания о ситуации на рынке труда. По его словам, их количество превышает два миллиона человек.

"Эта форма стала удобной для многих категорий работников. В том числе тех, у кого есть ограничения по здоровью или родителей с маленьким детьми", – цитирует премьера Агентство "Москва".

Глава кабмина отметил, что работа в удаленном режиме является перспективной в сфере информационных технологий и ряда программ среднего и высшего образования.

Мишустин обратил внимание на необходимость, чтобы права тех, кто занят в такой форме, были защищены в соответствие с законом.

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о регулировании удаленной работы. Данная инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ, которая посвящена особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников.

В Минтруде России подчеркнули, что данный законопроект закрепит новые права и обязанности работника и работодателя. Помимо того, благодаря данному законопроекту определят понятия дистанционной, временной дистанционной и комбинированной работы. Как уточнили в министерстве, будут конкретизированы рабочее время и время отдыха у людей, трудящихся в дистанционном режиме.