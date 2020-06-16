В Минтруде рассказали про особенности проекта об удаленной работе

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Принятие изменений в Трудовой кодекс, регулирующий удаленную работу, закрепит новые права и обязанности работника и работодателя. Об этом рассказали представители Минтруда, передает РИА Новости.
Помимо того, благодаря данному законопроекту определят понятия дистанционной, временной дистанционной и комбинированной работы. Как уточнили в министерстве, будут конкретизированы рабочее время и время отдыха у людей, трудящихся в дистанционном режиме.
Данный проект о регулировании удаленной работы ранее внесли в Госдуму председатель Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, группа депутатов и сенаторов. "Согласно нему, министерство совместно с социальными партнерами – профсоюзами и работодателями – активно участвовало в подготовке законопроекта, который сейчас выносится на обсуждение в Госдуму", – говорится в сообщении Минтруда РФ.
При этом в министерстве труда и социальной защиты РФ подчеркнули, что в настоящий момент 10% россиян трудятся на "удаленке". Для большого числа организаций подобная форма занятости будет востребована и после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
Действующая редакция ТК не предусматривает ситуации временной дистанционной занятости, обращает внимание Минтруд. При этом в ТК упоминается возможность заключить традиционный трудовой договор или трудовой договор о дистанционной работе, не подразумевающий место в офисе.
В соответствии с предлагаемыми нормами в трудовом договоре о дистанционной работе не потребуется указывать условие о рабочем месте сотрудника.
Ко всему прочему, законопроект содержит норму, по которой у работников будет право не быть круглосуточно на связи с работодателем. В результате можно будет не отвечать на письма и звонки в определенное время от руководства.
Ранее эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время самоизоляции зарплатой. Опрос, проведенный в мае среди более чем 2,3 тысячи трудоустроенных россиян старше 18 лет, также показал, что заработок остался на прежнем уровне у 39% россиян.
Помимо того, говорилось, что большинство российских компаний хотят сохранить удаленную работу. В частности, 59% хотят перевести на удаленную работу только часть сотрудников, а 15% – всех.
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