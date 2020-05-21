В Минздраве объяснили, чем опасен полный переход на удаленную работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Полный переход на удаленную работу по окончании пандемии коронавируса может быть опасен для психологического здоровья сотрудников. Об этом Москве 24 рассказал главный медицинский психолог Минздрава РФ, декан факультета психологии МГУ имени Ломоносова Юрий Зинченко.
По его словам, люди привыкли находиться в одном офисе и решать деловые вопросы напрямую, а не онлайн. Это экономит время, а также позволяет быстрее понимать смысл сказанного собеседником, поскольку можно следить за его мимикой и жестами. Когда работники лишены такой возможности, то "мотивация сотрудничества может снижаться".
"Мы всегда должны поддерживать социальные контакты для поднятия уровня психологического благополучия в целом. Самые надежные источники поддержки для нас – это чаще всего эмоции и чувства от значимых и близких нам людей", – пояснил специалист.
Также Зинченко подчеркнул, что немаловажную роль играет "зонирование жизни" – когда люди ходят на работу, а домой возвращаются отдыхать. Если дом становится постоянным местом для труда, то человек может вовремя не отследить усталость, переутомление и другие тревожные сигналы.
"Для эффективного труда обязательно необходимо отдыхать и сменять виды активности с интеллектуальной на физическую, с работы на отдых. Если дом перестает быть местом отдыха и разрядки, то мы рискуем столкнуться с эмоциональным выгоранием и профессиональной деформацией, "сгореть на работе", потому что она 24 часа в сутки вокруг нас", – предостерег он.
Несмотря на затянувшийся режим самоизоляции, специалист предположил, что люди вряд ли превратятся в домоседов.
Вместе с тем разные эксперты, среди которых и специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предупреждают, что торопиться с отменой ограничений из-за коронавируса и возвратом к привычной жизни не стоит. Такой же позиции придерживаются и российские власти. По словам Владимира Путина, любая неосторожность способна обернуться откатом назад. А цена малейшей ошибки – жизнь и здоровье россиян.
Ранее сообщалось, что более 22 тысяч москвичей на самоизоляции обратилось на горячую линию к психологам с 23 марта. Больше всего горожане жаловались на страхи, связанные с пандемией COVID-19. Об этом рассказала пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Как отмечается, десять психологов круглосуточно принимают звонки от жителей столицы.
"От москвичей, находящихся дома в режиме самоизоляции, с 23 марта по 21 мая поступило более 22,8 тысячи обращений. На круглосуточный телефон неотложной психологической помощи 0-51 (8 (495) 0-51 – с мобильного) с 23 марта по 21 мая поступило более 1,7 тысячи обращений, связанных со страхами и переживаниями из-за пандемии коронавируса", – говорится в сообщении.
Кроме того, с 28 марта по 21 мая в чат DON’T PANIC Московской службы психологической помощи населению поступило около 4,4 тысячи обращений. Чаще всего горожане обращались с тревогами в связи с распространением коронавируса.
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Соболева Илона
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