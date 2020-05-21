Более 22 тыс москвичей на самоизоляции обратилось на горячую линию к психологам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Более 22 тысяч москвичей на самоизоляции обратилось на горячую линию к психологам с 23 марта. Больше всего горожане жаловались на страхи, связанные с пандемией COVID-19, сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Как отмечается, десять психологов круглосуточно принимают звонки от жителей столицы.
"От москвичей, находящихся дома в режиме самоизоляции, с 23 марта по 21 мая поступило более 22,8 тысячи обращений. На круглосуточный телефон неотложной психологической помощи 0-51 (8 (495) 0-51 – с мобильного) с 23 марта по 21 мая поступило более 1,7 тысячи обращений, связанных со страхами и переживаниями из-за пандемии коронавируса", – говорится в сообщении.
Кроме того, с 28 марта по 21 мая в чат DON’T PANIC Московской службы психологической помощи населению поступило около 4,4 тысячи обращений. Чаще всего горожане обращались с тревогами в связи с распространением коронавируса.
Ранее психолог семейного центра "Палитра" департамента труда и социальной защиты населения Анастасия Бычкова рассказала, что медитация повышает настроение. Рекомендация актуальна для людей, соблюдающих режим самоизоляции. По словам психолога, медитативные практики повысят жизненный тонус. Их особенность в том, что не требуется специальная подготовка. Для того чтобы сосредоточиться на практике, необходимо размеренное дыхание.
Ограничительные меры в столице были продлены до 31 мая. Они распространяются на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей. Кроме того, для передвижения по городу на транспорте или личном авто нужны пропуска.
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