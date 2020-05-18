Психолог спрогнозировала укрепление семей после пандемии COVID-19

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Пандемия коронавируса поможет укрепить отношения между супругами, рассказала семейный психолог Татьяна Потемкина. Об этом сообщает "Газета.ру".
По ее словам, отношения могут улучшиться благодаря совместному решению различных проблем, нахождению компромиссов, выражению чувств.
"В таком случае мы действительно придем к тому, что семьи станут более крепкими. Это повод для того, чтобы улучшить свои отношения", – рассказала Потемкина.
Она отметила, что самоизоляция создает условия для более близкого и доверительного общения.
"Самоизоляция – это вызов для любой семьи. Люди попадают в непривычные для них условия жизни. В обычной жизни между супругами есть определенная эмоциональная дистанция, сейчас семьи учатся общаться в условиях, когда привычное общение создать очень трудно", – заключила Потемкина.
Клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова ранее сообщила, что при нахождении в самоизоляции нужно составить распорядок дня. По словам эксперта, находясь дома, люди могут столкнуться со стрессом. Так, психолог советует организовать некую структуру жизни, расписание. Кроме того, она отмечает, что полчаса в день упражнений пойдет на пользу, так как требуется насыщать кровь кислородом. При этом важно, чтобы у людей было правильное питание, обращает внимание специалист.
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