Психолог рассказала, как достичь душевного покоя на самоизоляции

Фото: depositphotos/NastyaBerezen
Психолог семейного центра "Палитра" департамента труда и социальной защиты населения Анастасия Бычкова рассказала, что медитация повышает настроение. Рекомендация актуальна для людей, соблюдающих режим самоизоляции, передает Агентство "Москва".
По словам психолога, медитативные практики повысят жизненный тонус. Их особенность в том, что не требуется специальная подготовка. "Медитация – короткий путь к душевному покою. Она не требует каких-либо навыков, особого места и строгих временных рамок. Это особенно важно сейчас, когда кажется, что опасность подстерегает нас со всех сторон", – сообщила Бычкова.
Она отметила, что при ежедневной медитации москвичи будут спокойнее.
Для того чтобы сосредоточиться на практике, необходимо размеренное дыхание. "Делайте каждый вдох размеренно, уделяйте внимание тому, как легкие наполняются воздухом, прислушивайтесь к своим ощущениям. Как будто выдавливаете воздух из себя", – подчеркивает специалист. Бычкова обратила внимание, что медитация должна проходить спокойно, без спешки.
Ограничительные меры в столице были продлены до 31 мая. Они распространяются на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей. Кроме того, для передвижения по городу на транспорте или личном авто нужны пропуска.
Как самоизоляция проверяет отношения на прочность
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: