Психолог рассказала, как достичь душевного покоя на самоизоляции

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Психолог семейного центра "Палитра" департамента труда и социальной защиты населения Анастасия Бычкова рассказала, что медитация повышает настроение. Рекомендация актуальна для людей, соблюдающих режим самоизоляции, передает Агентство "Москва".

По словам психолога, медитативные практики повысят жизненный тонус. Их особенность в том, что не требуется специальная подготовка. "Медитация – короткий путь к душевному покою. Она не требует каких-либо навыков, особого места и строгих временных рамок. Это особенно важно сейчас, когда кажется, что опасность подстерегает нас со всех сторон", – сообщила Бычкова.

Она отметила, что при ежедневной медитации москвичи будут спокойнее.

Для того чтобы сосредоточиться на практике, необходимо размеренное дыхание. "Делайте каждый вдох размеренно, уделяйте внимание тому, как легкие наполняются воздухом, прислушивайтесь к своим ощущениям. Как будто выдавливаете воздух из себя", – подчеркивает специалист. Бычкова обратила внимание, что медитация должна проходить спокойно, без спешки.

Ограничительные меры в столице были продлены до 31 мая. Они распространяются на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей. Кроме того, для передвижения по городу на транспорте или личном авто нужны пропуска.