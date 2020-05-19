Названы самые популярные профессии на самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Онлайн-сервис YouDo.com предоставил данные о наиболее популярных сферах услуг во время режима самоизоляции, передает RT.

В частности, наибольший рост востребованности переживают услуги доставки, число обращений к которым возросли на 50%. На 42% увеличился спрос на услуги парикмахеров, психологов, фитнес-тренеров и мастеров по маникюру и педикюру. На треть поднялась востребованность россиян работы с репетиторами и преподавателями.

Кроме того, стало известно, какие услуги в России стали предлагаться чаще на фоне действия режима самоизоляции. В частности, на 74% увеличилось количество предложений по оказанию услуг курьера или веб-разработчика. Специалисты в области работы с текстом, расшифровки аудио, рекламы и продвижения в интернете на 66% чаще ищут своих клиентов.

Также на 63% возросло количество предложений со стороны людей, осуществляющих ремонт компьютерной техники. Рост в 62% испытал рынок предложений услуг репетиторов и преподавателей.

Помимо этого, специалисты выяснили и отрицательные показатели спроса и предложения в сфере услуг. Так, стало известно, что на 44% менее востребованными стали фотографы и видеографы. На 30% сократился спрос на клинеров и помощников по хозяйству. На четверть уменьшилась востребованность мастеров по крупному ремонту и строительству.

Отрицательные величины на рынке предложений испытали такие сферы, как организации мероприятий и промоакций (-24%) и услуги крупного ремонта (-33%).

Ранее представители малого и среднего бизнеса прошли опрос, целью которого стало определение наиболее пострадавших отраслей в связи с пандемией коронавируса. Так, 82,9% респондентов посчитали, что ресторанный бизнес испытал наибольшие потрясения из-за распространения COVID-19. 61,6% опрошенных таковой назвали индустрию моды и красоты, а 48,5% – производственную сферу.