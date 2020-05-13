Москва стала единственным городом мира с обширными мерами поддержки бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Эксперты компании Ernst&Young провели исследование, согласно которому Москва стала единственным мегаполисом мира, выпустившим широкую программу поддержки бизнеса. Об этом сообщает ТАСС.

"В отличие от многих мегаполисов мира, опирающихся в своей борьбе с экономическими последствиями эпидемии преимущественно на общестрановые меры, Москва имеет собственную программу поддержки, которая реализуется в дополнение к федеральной", – подчеркнули аналитики.

Эксперты напомнили о трех пакетах мер поддержки бизнеса в столице. Они направлены на восстановление экономики после снятия коронавирусных ограничений и отличаются достаточной гибкостью. За счет этого компании сами могут подобрать наиболее подходящие для себя инструменты.

По данным аналитиков Ernst&Young, предлагаемые шаги помогут увеличить ликвидность компаний малого и среднего бизнеса, а также поддержать инновационные экспортные компании.

Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, от уплаты торгового сбора освобождены 25,9 тысячи компаний, отсрочки по налогам оформили 11,3 тысячи предприятий.

Субъекты малого и среднего бизнеса в Москве могут получить несколько видов субсидий одновременно на сумму до 10 миллионов рублей в год. Около 2,6 тысячи собственникам недвижимости столицы доступна компенсация 50 процентов налога на имущество и земельных платежей за второй квартал 2020 года. Часть мер поддержки будет действовать и после снятия коронавирусных ограничений.

Эксперты также проанализировали меры, предпринимаемые в других мегаполисах мира. Они установили, что только в Гонконге, Сингапуре и Лондоне прикладывают сопоставимые с Москвой усилия по восстановлению экономики.

Ранее правительство России обновило список отраслей, которые больше всего пострадали в условиях пандемии коронавируса. В перечень вошли такие сферы, как торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

