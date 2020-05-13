Правительство дополнило список наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Правительство России обновило список отраслей, которые больше всего пострадали в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Газета.ру".

Постановление было опубликовано на официальном сайте кабинета министров. Из документа следует, что в перечень вошли такие сферы, как торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

Правительство утвердило перечень отраслей, сильнее остальных пострадавших из-за пандемии в начале апреля. В него входят авто- и авиаперевозки, культура, досуг и развлечения, организация конференций и выставок и другое.

В рамках прошлых корректировок перечня правительство добавило в него стоматологические услуги, а также деятельность музеев и зоопарков.

В начале мая президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июня разработать общенациональный план действий по восстановлению экономики на фоне коронавируса. В срок до 20 мая кабмин также обязан определить предельный размер бюджетного кредита для регионов.

