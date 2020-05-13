Стартовал прием заявок на участие в акселераторе сферы услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве стартовал прием заявок на участие в бесплатном акселераторе сферы услуг. Его организатором является государственное бюджетное учреждение "Малый бизнес Москвы", подведомственное департаменту предпринимательства и инновационного развития, сообщает портал мэра и правительство Москвы.
Принять участие в программе могут компании и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и работающие по таким направлениям, как туризм, креативные индустрии и фэшн-бизнес. По условиям проекта в штате организаций должно быть не менее трех сотрудников, проект должен находиться на стадии реализации, а первые продажи состояться не менее полугода назад.
"Новый акселератор даст возможность развить предпринимательские компетенции, получить новые полезные контакты и презентовать продукты перед потенциальными инвесторами. Участники будут решать практические задачи, использовать инструменты, опробованные успешными компаниями по всему миру", – заявил глава департамента Алексей Фурсин.
В течение десяти недель участники будут работать с бизнес-тренерами и экспертами над оптимизацией проекта. Их ждут персональные консультации и разборы кейсов. Программа начнется с преакселератора – очных образовательных мероприятий с последующей предзащитой работ и диагностикой команд.
Для участия в программе необходимо до 28 мая заполнить заявку на mbm.mos.ru в разделе "Бизнес-акселераторы". После этого с претендентом свяжется эксперт программы для проведения онлайн-интервью. Сроки очных образовательных мероприятий в программе акселератора из-за эпидемиологической ситуации могут быть изменены.
Ранее в столице продлили срок приема заявок на включение в перечень социальных предприятий. Субсидии для соцпредприятий позволят возместить до 1 миллиона рублей расходов на покупку и лизинг оборудования, оплату коммунальных услуг и процентов по кредитам.
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