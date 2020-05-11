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Общество

16:11

Срок приема заявок на получение субсидии на переобучение сотрудников продлили в Москве

экономика общество финансы

Фото: depositphotos/4masik

В Москве до 29 мая продлили срок приема заявок на получение субсидии на переобучение сотрудников. Предприятиям компенсируют до 95% расходов, передает портал мэра и правительства столицы.

Так, на одного прошедшего подготовку по приоритетным для города профессиям сотрудника будет выделено порядка 120 тысяч рублей.

Уточняется, что компенсацию можно будет получить за обучение, которое происходило в период с 1 января 2019 года до даты подачи заявки.

"Если обучение проходили сотрудники в возрасте от 18 до 24 лет и старше 50 лет, то компании-заявителю начисляется повышающий коэффициент. Влияет на решение о предоставлении субсидии и то, является ли организация субъектом малого и среднего предпринимательства, входят ли профессии, которым обучались сотрудники, в перечень, утвержденный Минтрудом России", – рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Отмечается, что на получение таких субсидий уже было подано 77 заявок. В числе претендентов на компенсации расходов на переобучение – строительные, аудиторские, консалтинговые и туристические компании, конструкторско-технологическое бюро и научно-исследовательские центры, разработчики программных решений, производители осветительного и торгово-кассового оборудования, веганских продуктов.

Ранее сообщалось о том, что кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Средства будут направлены из резервного фонда правительства Федеральному казначейству, которое предоставит малому и среднему бизнесу субсидии. Соответствующее поручение было дано Владимиром Путиным.

4 мая правительство выделило Минэкономразвития РФ 2 миллиарда рублей, которые направят на субсидии малому и среднему бизнесу в регионах страны. Правительство также приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Среди них – отсрочка арендных и налоговых платежей, специальные кредитные программы и мораторий на банкротство.

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