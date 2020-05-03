Первую заявку на экспортный кешбэк одобрили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве отраслевая комиссия при департаменте предпринимательства и инновационного развития одобрила первую заявку на предоставление гранта в размере 10% от экспортной выручки. Его получателем стала компания по производству керамических фильтров для обогащения руды при добыче полезных ископаемых, передает портал мэра и правительства столицы.
"Размер гранта, или так называемого экспортного кешбэка, для компании составит 10 миллионов рублей. Предприятие получит денежные средства в ближайшее время и сможет направить их на любые цели", – сообщил руководитель столичного ведомства Алексей Фурсин.
Отмечается, что эта заявка явилась первой в рамках нового вида поддержки московских экспортеров.
Помимо этого, были рассмотрены и одобрены еще 13 заявок на субсидии для компенсации экспортных затрат. Общий объем выплат составит свыше 11,3 миллионов рублей.
15 апреля президент России Владимир Путин рассказал о дополнительных мерах по поддержке предпринимателей. В частности, он предложил оказать прямую помощь бизнесу со стороны государства для выплаты зарплат работникам предприятий. Кроме того, Путин поручил доработать список компаний, которые более всего нуждаются в поддержке и которые входят в наиболее важные отрасли экономики.
При этом в Москве на поддержку столичного бизнеса выделили около 70 миллиардов рублей.
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