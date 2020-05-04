Кабмин выделил регионам 2 миллиарда рублей на поддержку бизнеса

Фото: ТАСС/Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ

Правительство РФ выделило Минэкономразвития РФ 2 миллиарда рублей, которые направят на субсидии малому и среднему бизнесу в регионах страны. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 2 миллиардов рублей на предоставление в 2020 году субсидий за счет средств федерального бюджета субъектов РФ", – указано в документе.

Ранее правительство России приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Среди вводимых мер – отсрочка арендных и налоговых платежей, а также специальные кредитные программы и мораторий на банкротство.

30 апреля Владимир Путин поручил правительству начать экстренных мер поддержки бизнеса. В частности, речь идет о субсидиях на заработную плату, введенных с 1 мая.

