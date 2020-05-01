Специалисты разрабатывают алгоритм действий для самозанятых на время ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московское правительство и бизнес-сообщество разработали алгоритм действий для самозанятых граждан во время введенных ограничений, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, перечень алгоритмов будет меняться, когда появятся меры поддержки самозанятых.



"Мы считаем, что в текущей экономической ситуации очень важно помочь тем, кто использует налог на профессиональный доход, и первый шаг в этом – разработка специальных алгоритмов, которые помогут им максимально эффективно и без потерь адаптироваться к новым реалиям", – приводятся в материале слова Фурсина.

Он добавил, что для решения различных задач создана специальная рабочая группа.

Руководитель рабочей группы, директор одного из центров компетенций Юлия Алферова, в свою очередь, отметила, что инициатива по поддержанию самозанятых может стать полезным примером для российских регионов.

В рабочую группу могут войти специалисты, которые будут совершенствовать и развивать институт самозанятых.

Ранее сообщалось о том, что имущественная поддержка охватит более 5,8 тысячи представителей малого и среднего бизнеса.

Согласно антикризисным мерам, которые утвердил Сергей Собянин, столичные предприниматели могут отсрочить платежи за второй квартал нынешнего года при строительстве на городских земельных участках и при выкупе городских помещений. Также они могут не платить за аренду городского имущества во время приостановки работы.

Меры по поддержке бизнеса озвучил 15 апреля президент России Владимир Путин. Тогда прозвучало предложение главы государства по безвозмездному финансированию предприятий исходя из расчета 1 МРОТ на каждого сотрудника. Путин подчеркнул, что эти средства будут направлены на выплату зарплат работникам.