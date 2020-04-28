Госдума ускорит работу над приоритетными для Центробанка законопроектами

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Депутаты Госдумы ускорят работу над законопроектами, приоритетными для Центробанка. Так, к 12 мая рабочая группа нижней палаты парламента подготовит законодательные инициативы о кибермошенничестве и использовании биометрических данных, сообщают "Дни.ру".
Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что 12 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться разработанные проекты законов. В частности, парламентарии ускорят работу над такими законопроектами, которые призваны упростить оказание банками дистанционных услуг.
Помимо этого, в оперативном формате пройдут обсуждения инициатив по поддержке граждан и бизнеса, а также о разрешении приобретения ОСАГО без технического осмотра и развитии системы страхования вкладов.
3 апреля Банк России разработал меры по поддержке ипотечных кредитов. Они направлены прежде всего на поддержку способности банков выдавать подобные займы. В частности, отменены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, выданным до 1 апреля 2020 года.
Кроме того, 25 марта Центробанк порекомендовал кредитным организациям предоставлять ипотечные каникулы тем заемщикам, которые заразились коронавирусом. В учреждении посчитали болезнь уважительной причиной как для предоставления отсрочки, так и для отмены начислений по просроченным платежам.
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