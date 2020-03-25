ЦБ рекомендует банкам давать ипотечные каникулы заемщикам с COVID-19

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Центробанк порекомендовал кредитным организациям оперативно рассматривать заявки и предоставлять ипотечные каникулы заемщикам, у которых официально выявлен коронавирус. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Банк России рекомендует кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заемщикам с официально подтвержденным заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией", – указано в заявлении регулятора.

ЦБ РФ назвал диагноз веской причиной как для предоставления отсрочки, так и для отмены начислений по просроченным платежам.

Представители регуляторы подчеркнули, что ипотечные каникулы можно предоставить даже в том случае, если заемщик данным правом уже пользовался. Предполагается, что стороны должны общаться дистанционно, а подтверждающие документы пациенту следует предоставить после выздоровления.

Центробанк порекомендовал кредиторам содействовать заемщикам даже в том случае, если те запросили реструктуризацию после выздоровления. Кроме того, регулятор призвал не накладывать взыскание на предмет ипотеки до 30 сентября 2020 года при условии, что это единственное жилье заемщика.

Накануне сообщалось, что российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам. В частности, эту меру предприняли Росбанк, Райффайзенбанк и "Открытие".

