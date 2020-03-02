Российским гражданам предложили льготную ипотеку на курортах страны

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Граждане России получат возможность взять ипотечные кредиты под 2,7 процента в курортных поселениях Краснодарского края. Как сообщает газета "Известия", перечень участников программы уже определен и утвержден.

В список вошли 1687 населенных пунктов, причем как те, которые находятся в непосредственной близости к морю, так и более отдаленные. Например, жилье будут предоставлять в станице Анапской, на курорте Архипо-Осиповка, в селе Голицыно.

Ипотека на льготных условиях – это одно из положений государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Согласно ее условиям, долю сельского населения в РФ рассчитывают удерживать на уровне 25,3 процента от общей численности.

Получить кредит на жилье в курортном регионе смогут практически все желающие, независимо от места жительства.

Старт программы сельской ипотеки, в рамках которой можно будет приобрести жилплощадь на курортах на щадящих условиях, запланирован на март 2020 года. На данный момент в эксперименте готовы поучаствовать отправители более 17 тысяч заявок.

В феврале сообщалось, что правительство поручило первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину разработать предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам. Разрабатывать их будут при участии Центрального банка РФ.

