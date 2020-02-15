Правительство поручило проработать снижение выплат по ипотеке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Правительство поручило первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину с участием Центрального банка к 16 марта 2020 года представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам. Об этом говорится на сайте кабинета министров.
"До 16 марта 2020 года представить председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, в том числе по созданию условий рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов в упрощенном порядке", – говорится в тексте поручений.
Правительство также поручило Минстрою, Минэкономразвития и Росреестру до 16 марта предоставить предложения по вовлечению неэффективно используемых земельных участков. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко должен будет обеспечить горожан информацией о льготных программах ипотечного жилищного кредитования, реализуемых правительством РФ.
На текущей неделе Михаил Мишустин поручил Белоусову и Хуснуллину совместно с Банком России проанализировать порядок рефинансирования ипотеки и продумать возможность его упрощения.
Премьер-министр отмечал, что это необходимо сделать из-за незнания многих горожан о своих возможностях. Он подчеркнул, что в среднем ставка по ипотеке за декабрь прошлого года составила 9%.
Мишустин также напомнил о существовании льготной ипотеки до 6% на покупку квартиры на первичном рынке для семьи, у которой рождается второй и последующий ребенок.
Кроме того, на Дальнем Востоке у молодых семей есть возможность взять кредит под 2%. Мишустин подчеркнул, что также есть так называемая сельская ипотека с процентной ставкой не более 3%.
В январе средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам упала до исторического минимума в 9%. Всего за прошлый год физические лица взяли 1,27 миллиона ипотечных кредитов. Это на 13,7% меньше, чем годом ранее.
В декабре 2019 года на ипотечные займы пришлась четверть объема средств, взятых в кредит физлицами. За месяц было выдано более 145 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 345,1 миллиарда рублей. Это почти на четверть больше, чем месяцем ранее.
По последним данным, кредиты есть у 39,5 миллиона человек. Большинство клиентов российских банков имеют всего один кредит – ссуду наличными или ипотеку. Доля подобных заемщиков от общего количества кредитованных граждан постепенно снижается.
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