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Общество

14:33

Путин поручил продлить программу маткапитала до 2026 года

власть общество экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин поручил правительству продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2026 года, а также обеспечить ежегодную индексацию выплат. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что родители получат право на получение материнского капитала при рождении первого ребенка. Выплата на первенца составит 466 тысяч рублей с 1 января 2020 года, для семей с двумя детьми – 616 тысяч рублей.

Ранее Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, направленные на сокращение сроков рассмотрения заявлений на материнский капитал. Это поручение президента кабмин должен выполнить до 31 июля.

Сокращать сроки рассмотрения подобных заявлений предлагается за счет организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда РФ и банками, занимающимися льготной ипотекой для семей с детьми.

Проект о расширении программы маткапитала на первого и второго ребенка уже подготовили в ПФР. Как отметил глава ведомства Максим Топилин, специалисты справятся с поставленными задачами, несмотря на многочисленные обращения.

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