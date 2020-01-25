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Общество

25 января, 22:31

Путин призвал к сокращению сроков рассмотрения заявлений на маткапитал

власть общество финансы

Сроки рассмотрения заявлений на маткапитал хотят сократить

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству внести в законодательство изменения, направленные на сокращение сроков рассмотрения заявлений на материнский капитал. Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что кабмин должен выполнить поручение до 31 июля текущего года.

Так, сокращать сроки рассмотрения подобных заявлений от граждан предлагается за счет организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда РФ и кредитными организациями, занимающимися льготной ипотекой для семей с детьми.

Ранее сообщалось о том, что в ПФР подготовили проект о расширении программы маткапитала на первого и второго ребенка. Глава организации Максим Топилин подчеркивал, что отделения фонда готовят к изменениям и многочисленным обращениям. Он заверял, что специалисты справятся с поставленными задачами.

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что родители получат право на получение материнского капитала при рождении первого ребенка. Программу материнского капитала было предложено продлить до 31 декабря 2026 года. Согласно ней, выплата на первенца составит 466 тысяч 617 рублей с 1 января 2020 года, для семей с двумя детьми – 616 тысяч 617 рублей.

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