Средняя ставка по ипотечным кредитам упала до исторического минимума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам упала до исторического минимума в 9%, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на статистические данные Банка России.

Всего за прошлый год физические лица взяли 1,27 миллиона ипотечных кредитов. Это на 13,7% меньше, чем годом ранее.

В декабре 2019 года на ипотечные займы пришлась четверть объема средств, взятых в кредит физлицами.

За месяц было выдано более 145 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 345,1 миллиарда рублей. Это почти на четверть больше, чем месяцем ранее.

Совокупная задолженность россиян по ИЖК на данный момент составляет порядка 7,7 триллиона рублей, просрочки с начала текущего года составили 72,555 миллиарда рублей.

Аналитики прогнозируют, что первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное – на 6%. В новостройках, где квартиры покупаются хорошо, рост может составить 15%.

Стоимость жилья будет увеличиваться из-за перехода на эскроу-счета, снижения объемов предложения и ипотечных ставок.

В конце 2019 года сообщалось, что Банк России намерен ужесточить правила выдачи ипотеки для банков, чтобы лишить их стимула выдавать кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом.

Регулятор планирует ввести новые надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Они будут зависеть от показателя долговой нагрузки заемщика и отношения величины основного долга к рыночной стоимости предмета залога. По мнению специалистов, пдобные меры увеличат запас капитала на покрытие убытков в ситуациях, способных вызвать снижение доходов населения и цен на недвижимость.

По последним данным, кредиты есть у 39,5 миллиона человек. Большинство клиентов российских банков имеют всего один кредит – ссуду наличными или ипотеку. Доля подобных заемщиков от общего количества кредитованных граждан постепенно снижается.