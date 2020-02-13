Мишустин поручил упростить порядок рефинансирования ипотеки

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов. Об этом сообщает ТАСС.

"Я попросил Андрея Белоусова и Марата Хуснуллина проанализировать совместно с Банком России ситуацию и представить соответствующие предложения, а также обсудить возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент", – заявил Мишустин.

Премьер-министр добавил, что это необходимо сделать из-за незнания многих горожан о своих возможностях. Он подчеркнул, что в среднем вставка по ипотеке за декабрь прошлого года составила 9%.

"Это бремя даже для семьи со средними доходами, которая решается на заем у банка. С такой ставкой мы не сможем помочь людям улучшить жилищные условия, а это национальная цель развития, которую поставил президент, которую мы обязаны достичь", – заявил Мишустин.

При этом он отметил в целом снижение ставки по ипотеке за последние годы. Премьер-министр напомнил о существовании льготной ипотеки до 6% на покупку квартиры на первичном рынке для семьи, у которой рождается второй и последующий ребенок.

Кроме того, на Дальнем Востоке, по словам Мишустина, у молодых семей есть возможность взять кредит и под 2%. Он подчеркнул, что также есть так называемая сельская ипотека с процентной ставкой не более 3%.

"Но в целом ипотека остается очень дорогой. Президент ясно дал понять, что ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%", – сказал премьер.

В январе средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам упала до исторического минимума в 9%. Всего за прошлый год физические лица взяли 1,27 миллиона ипотечных кредитов. Это на 13,7% меньше, чем годом ранее.

В декабре 2019 года на ипотечные займы пришлась четверть объема средств, взятых в кредит физлицами. За месяц было выдано более 145 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 345,1 миллиарда рублей. Это почти на четверть больше, чем месяцем ранее.

По последним данным, кредиты есть у 39,5 миллиона человек. Большинство клиентов российских банков имеют всего один кредит – ссуду наличными или ипотеку. Доля подобных заемщиков от общего количества кредитованных граждан постепенно снижается.

