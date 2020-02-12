Рост цен на жилье превысит снижение ипотечной ставки – риелторы

18:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Совете Федерации предсказали рост цен на недвижимость в ближайшие два года на 25%, однако вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев усомнился в этом, сообщает ИА "НСН".
По его словам, поскольку доходы населения почти не растут, ключевым инструментом влияния на спрос остается доступность ипотеки. Сейчас это почти 60% от всего объема приобретаемого жилья в стране, уточнил Апрелев.
Он считает, что снижение ипотечной ставки будет стимулировать спрос. Однако при ее снижении на 2% цены вырастут на 5–8%, что ведет к падению спроса.
"В чем, безусловно, заинтересованы сегодня ЦБ и Минэкономразвития, чтобы сохранить спрос на построенное и строящееся жилье. А это не требует существенного увеличения спроса на ипотеку... Ипотека будет снижаться медленно, а какого-то существенного повышения и роста цен на жилье я, честно говоря, не усматриваю", – заключил вице-президент Гильдии риелторов.
Свой прогноз о росте цен специалисты объясняли высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу. Отмечалось, что строителей обязали иметь на своих счетах сумму в размере 30–40 процентов от стоимости проекта. Эксперты полагают, что это может привести к увеличению затрат примерно на восемь процентов.
К затратам прибавляются проценты из-за задержек платежей, осуществляемые через банк. В результате прямые издержки у застройщика достигают 23 процентов. Помимо этого, стоимость жилья может увеличиться из-за ухода с рынка средних и мелких строительных компаний.
Вице-премьер Марат Хуснуллин же заявил, что никаких массовых проблем нет, а те, что возникают, решаются оперативно. Он пояснил, что правительством были проработаны вопросы с банками по кредитованию небольших проектов.
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