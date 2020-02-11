Россияне стали чаще выбирать квартиры-студии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россияне при поиске жилья чаще предпочитают квартиры-студии. Доля жилых помещений без внутренних перегородок выросла в 26 из 52 крупных городов страны, как сообщает сайт News.ru.

По данным аналитиков, речь идет о динамике в размере от 0,2 до 7,7 процента. При этом почти аналогичная динамика, только в отрицательную сторону, наблюдается в остальных 26 крупных городах РФ. Исследование рынка показало, что больше всего студии востребованы в Набережных Челнах, а меньше всего – в Магнитогорске.

За основу специалисты взяли временной отрезок с июля 2019 года по январь 2020 года. Количество студий в новостройках зафиксировали также в подмосковном Подольске и в Москве. В свою очередь, самое значительное падение доли студий наблюдается в Туле и Ижевске.

Если рассматривать только города-миллионники, процент студий в структуре предложений на рынке увеличился. Самый серьезный рост аналитики определили в Москве, за полгода он составил 7,1 процента. В топ-3 вошли Екатеринбург и Челябинск с показателями 3,6 и 2,9 процента соответственно.

Ранее в Совете Федерации спрогнозировали существенный рост стоимости жилья в ближайшие два года. По мнению экспертов, на данный аспект влияют факторы высоких ставок по кредитам и жестких требований к капиталу компаний. Кроме того, с рынка уходят средние и мелкие строительные компании, что отразится на сфере недвижимости.

