В московских промзонах за год возвели 4,3 млн кв м недвижимости

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

За прошедший год на территориях столичных промзон возвели более четырех миллионов квадратных метров недвижимости. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики города.

"В 2019 году в реорганизуемых промзонах было построено 4,3 миллиона квадратных метров недвижимости, из них жилье составило только около двух миллионов", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, главным городским проектом редевелопмента в прошлом году стал бывший завод "ЗИЛ". На его территории планируют возвести порядка шести миллионов квадратных метров недвижимости, из которых 3,6 миллиона отдадут под жилье.

Также на указанной территории планируют создать около 65 тысяч новых рабочих мест. Для удобства горожан там возведут 25 дошкольных организаций, восемь школ и поликлинику.

На территории бывшего завода застройщик "Группа ЛСР" реализует крупнейший в городе проект комплексной застройки "ЗИЛАРТ". Общая площадь застройки завода и прилегающих к нему территорий составляет 6,4 миллиона квадратных метров.

Там же появился "Дом у причала", построенный с применением передовых энергоэффективных технологий. Главной особенностью здания являются многофункциональные окна. Остекление в нем состоит из трех слоев, которые выполняют эстетическую, теплосберегающую и пожаростойкую функции.

Помимо этого, в прошлом году на территории бывшей промзоны ввели в эксплуатацию школу на 2,5 тысячи мест. Это самая большая школа в России.

Еще одной точкой роста в ушедшем году стала территория бывшего завода "Серп и молот". Там появятся две школы, восемь детских садов и поликлиника. На территории будет возведено 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Уже построено свыше 360 тысяч квадратных метров жилья.

Кроме того, уже завершилось создание первой очереди парка "Зеленая река", где возвели амфитеатр с креслами-качалками. Также его украсили мост в виде чаш с виноградом, лабиринт в вековом дубе и огромная песочница.

Левкин заключил, что в нынешнем году работа по освоению территорий бывших промзон продолжится. Помимо вышеуказанных объектов, в городе также будет вестись активная работа на территориях бывших промышленных предприятиях "Грайвороново" и "Востряково".

