16:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы
"Дом у причала" появился на набережной Марка Шагала. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на руководителя Сергея Левкина.
"На реновируемой территории ЗИЛ в квартале "Зиларт" сдан в эксплуатацию "Дом у причала", построенный с применением передовых энергоэффективных технологий. Заселение уже началось", – говорится в сообщении.
Главной особенностью здания являются многофункциональные окна. Остекление в нем состоит из трех слоев, которые выполняют эстетическую, теплосберегающую и пожаростойкую функции.
"Благодаря особому напылению достигается повышенный уровень светопропускания и энергосбережения, а пожаростойкость обеспечивает специальный материал, выдерживающий высокие температурные нагрузки", – цитирует пресс-службу Агентство "Москва".
Представитель застройщика рассказал, что предел огнестойкости окна составляет 15 минут, у них есть дополнительная защита в виде стеклянных огнезащитных рассечек, которые установлены между окон.
Также благодаря многослойности окон квартира имеет постоянное оптимальное освещение. В летний период квартира не прогревается, а зимой прогрев происходит более интенсивно.
В октябре сообщалось, что с территории промзоны "Калошино" снесут здания завода "Метромаш". В рамках проекта реорганизации промзоны власти утвердили два проекта планировки территории: снос старых строений и строительство жилья и объектов социальной и транспортной инфраструктуры.
Ранее Сергей Собянин заявил, что в столице примерно 20% территории занято депрессивными промышленными зонами, большую их часть нужно комплексно реорганизовывать. По его словам, сейчас около 70% заброшенных промышленных территорий Москвы реконструируется, либо идет подготовка к их реорганизации.
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