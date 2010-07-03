Самую большую школу в России ввели в эксплуатацию в Москве

12:20
12:20
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Фото: stroi.mos.ru
В Москве на территории бывшей промзоны ЗИЛ ввели в эксплуатацию школу на 2,5 тысячи мест.
"Мы закончили самую большую школу в России. Получили разрешение на ввод", – цитирует Агентство "Москва" заммэра Марата Хуснуллина.
В школе будет несколько блоков: для начальной, основной и старшей школы, а также культурно-спортивная зона. У начальной и старшей школы будут свои внутренние дворы с зонами для спорта и отдыха. В столовой откроют два зала, один из которых будет для младшеклассников. Помимо этого, в здании школы откроются комнаты для отдыха, хореографические залы и даже несколько спален.
Также в новой школе будет экспериментальный учебный центр, в котором появятся комнаты для кружков и секций, лингвистический блок, "Кванториум" и специализированные классы для естественных наук.
Из учебного центра дети смогут попасть на территорию жилого комплекса арт-класса "ЗИЛАРТ" по специальному переходу, не выходя на проезжую часть.
До недавнего времени самая большая школа в России находилась в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы. Она рассчитана на 2,1 тысячи учеников. До ее открытия этот титул принадлежал школе № 2070 в Коммунарке, которая до сих пор остается самой большой в ТиНАО.
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