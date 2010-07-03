Меценат превратил уральскую школу в дворец

Меценат превратил уральскую школу в "цыганский дворец"
Миллиардер решил материально помочь школе, которую некогда закончил, и превратил ее в "цыганский дворец", передает телеканал Москва 24.
Речь идет о школе № 106 в Екатеринбурге. После шикарного ремонта от мецената Андрея Симановского она стала похожа на зал для государственных приемов: на полу лежит мрамор, на стенах позолота, висят дорогие люстры и подсвечники. Также появился фонтанчик для питья.
Сам Симановский признался, что именно о таком здании, похожем на Лувр или Версаль, мечтал в детстве. Местные власти мужчину благодарят, а стиль называют делом вкуса.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в московских школах в новом учебном году открылось 35 IT-классов: они готовят специалистов в информационных технологиях, которые остаются крайне востребованными и для города, и для страны. По словам мэра, классы созданы совместно с московскими вузами и высокотехнологичными компаниями, а школьники будут получать реальные навыки в области робототехники, программирования и работы с большими данными.
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