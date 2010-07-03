Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:05

Меценат превратил уральскую школу в дворец

общество

12:05

Поделиться в социальных сетях:

Меценат превратил уральскую школу в "цыганский дворец"

Миллиардер решил материально помочь школе, которую некогда закончил, и превратил ее в "цыганский дворец", передает телеканал Москва 24.

Речь идет о школе № 106 в Екатеринбурге. После шикарного ремонта от мецената Андрея Симановского она стала похожа на зал для государственных приемов: на полу лежит мрамор, на стенах позолота, висят дорогие люстры и подсвечники. Также появился фонтанчик для питья.

Сам Симановский признался, что именно о таком здании, похожем на Лувр или Версаль, мечтал в детстве. Местные власти мужчину благодарят, а стиль называют делом вкуса.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в московских школах в новом учебном году открылось 35 IT-классов: они готовят специалистов в информационных технологиях, которые остаются крайне востребованными и для города, и для страны. По словам мэра, классы созданы совместно с московскими вузами и высокотехнологичными компаниями, а школьники будут получать реальные навыки в области робототехники, программирования и работы с большими данными.

Читайте также

общество

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика