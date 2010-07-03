В новом учебном году в Москве открылось 35 IT-классов – Собянин

11:07
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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В московских школах в новом учебном году открылось 35 IT-классов. Об этом сообщил Сергей Собянин при посещении школы №1560 "Лидер" в районе Хорошево-Мнёвники, где открылся один из таких профильных классов.
"Москва активно занимается предпрофессиональным образованием. Во многих школах созданы медицинские классы, инженерные, академические классы. В этом году особенность – созданы 35 IT-классов, которые готовят специалистов в информационных технологиях, в различных областях этой сферы, которые чрезвычайно востребованы и для города, и для страны", – сказал Собянин.
По словам мэра, классы созданы совместно с московскими вузами и высокотехнологичными компаниями, а школьники будут получать реальные навыки в области робототехники, программирования, работы с большими данными.
"Пользуясь случаем, хотел поздравить 1,5 миллиона маленьких москвичей, подростков, которые пошли сегодня в детские сады и школы. Это рекордное количество для Москвы. Хотел сказать спасибо московским педагогам – воспитателям, учителям, и пожелать успехов ребятам в новом учебном году", – сказал Собянин.
IT-классы предназначены для обучения учащихся 10–11 классов и предполагают специализацию по одному из шести наиболее востребованных на IT-рынке направлений:
Вузами-партнерами проекта стали Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (ВШЭ), Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (МГТУ им. Баумана), Национальный исследовательский университет Московский физико-технический университет (МФТИ), Московский политехнический университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).
Компаниями-партнерами проекта стали "Яндекс" и члены ассоциации "Отечественный софт" (более 160 российских компаний, включая компании 1С, InfoWatch, АСКОН, ИнфоТеКС, "Код Безопасности", Renga Software, "Новые Облачные Технологии", "Базальт СПО", "Алгоритмика", "Центр 2М", "Дидактические Системы", Центр информационных технологий "Аверс", Научно-технический центр информационных технологий РОСА).
Содержание каждого направления обучения разрабатывается профильными вузами-партнерами совместно с IT-компаниями, обеспечивается цифровыми учебными материалами и графиком мероприятий для учащихся.
Базовый пакет цифровых дидактических материалов включает учебный план, рабочие программы по базовому, специальным и сквозным курсам, контрольные работы, цифровые задачники и пособия, курсы для учителей, график мероприятий внеурочной деятельности, реализуемых силами IT-компаний и вузов.
На сегодняшний день проведен уже первый этап обучения 80 учителей школ-участниц проекта. Преподаватели прослушали курс "Методика и лучшие практики преподавания теоретической информатики и основ программирования на углубленном уровне в IT-классах московских школ".
В сентябре–декабре специалисты ИТМО планируют реализовать еще восемь программ повышения квалификации для учителей. Компании-партнеры продолжают формирование графика мероприятий для учащихся IT-классов и разработку учебных материалов для размещения в библиотеке "Московской электронной школы".
В IT-класс в школе № 1560 "Лидер" зачислены 38 десятиклассников. Созданный в школе IT-полигон оснащен ноутбуками, планшетами, 3D-принтерами, кульманами, 3D-сканерами, конструкторами VEX, EVO3, TEYR, паяльными и графическими станциями, лабораторными станциями для МПС.
В этом учебном году в детских садах и школах Москвы будут обучаться 1,508 миллиона детей. В дошкольные группы (детские сады) пойдут 463 тысячи малышей в возрасте до семи лет. Местами в дошкольных группах обеспечены все нуждающиеся московские дети в возрасте от двух лет шести месяцев до семи лет, в большинстве районов – начиная с двух лет четырех месяцев.
В школы зачислено 1,045 миллиона детей, в том числе 112 тысяч первоклассников. При этом 92 процента родителей выбрали для своего ребенка школу в районе проживания, что является знаком доверия к качеству городской системы образования.
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