Образовательные учреждения Москвы прошли проверку МЧС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В 2019 году в Москве в приемке на готовность к новому учебному году участвовало более 5084 образовательных объектов. Они все приняты надзорными органами ГУ МЧС по Москве и готовы к новому учебному году.
"В приемке на готовность к новому учебному году участвовало более 5084 образовательных объектов, все они приняты надзорными органами Главного управления МЧС России по Москве и готовы к новому учебному году", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Во время проведения торжественных мероприятий в День знаний, 1 сентября, на объектах образования Москвы будут дежурить сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и добровольцы.
Со 2 сентября по 1 октября ГУ МЧС традиционно организует месячник безопасности на объектах образования. С руководителями, учителями и учениками будут проводить инструктажи и практические занятия по изучению требований безопасности с отработкой практики.
Ранее временно исполняющий должность начальника ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов заявил, что все образовательные учреждения Москвы готовы к началу нового учебного года.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.