Образовательные учреждения Москвы прошли проверку МЧС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2019 году в Москве в приемке на готовность к новому учебному году участвовало более 5084 образовательных объектов. Они все приняты надзорными органами ГУ МЧС по Москве и готовы к новому учебному году.

"В приемке на готовность к новому учебному году участвовало более 5084 образовательных объектов, все они приняты надзорными органами Главного управления МЧС России по Москве и готовы к новому учебному году", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во время проведения торжественных мероприятий в День знаний, 1 сентября, на объектах образования Москвы будут дежурить сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и добровольцы.

Со 2 сентября по 1 октября ГУ МЧС традиционно организует месячник безопасности на объектах образования. С руководителями, учителями и учениками будут проводить инструктажи и практические занятия по изучению требований безопасности с отработкой практики.

Ранее временно исполняющий должность начальника ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов заявил, что все образовательные учреждения Москвы готовы к началу нового учебного года.

