Все московские школы готовы к новому учебному году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все образовательные учреждения Москвы готовы к началу нового учебного года. Об этом заявил временно исполняющий должность начальника ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов, комментируя результаты проверки, проведенной столичным главком МЧС.

По словам Желтова, передает Агентство "Москва", на готовность к новому учебному году в столице проверили 5 тысяч 84 образовательных объекта. В их числе − 1 тысяча 744 школы, 2 тысячи 328 детских садов, 618 объектов профессионального и высшего профессионального образования, уточнил представитель МЧС на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства столицы.

Как подчеркнул Желтов, все участвовавшие в проверке образовательные учреждения приняты надзорными органами МЧС и вновь откроют двери для учащихся в сентябре.

Ранее сообщалось, что МЧС проводит внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха. После пожара в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае было принято решение проверить все детские лагеря на соответствие требованиям пожарной безопасности, исполнение других правил и наличие регистрации.