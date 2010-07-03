МЧС проведет внеплановые проверки детских лагерей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

МЧС проведет внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха, сообщает РИА Новости.

Глава ведомства Евгений Зиничев заявил, что базы отдыха проверят на соответствие обязательным требованиям пожарной безопасности, а также на предмет нахождения там незарегистрированных палаточных лагерей.

"Требую принять самые жесткие меры как в отношении собственников, так и в отношении должностных лиц", – отметил он.

Поводом послужил пожар в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае. ЧП произошло накануне ночью. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Сгорели 20 из 26 палаток.

В лагере в тот момент находились 189 детей. Погибли четыре ребенка. Еще восемь человек пострадали, среди них трое детей и пятеро взрослых. Специалисты московского института имени Сербского окажут пострадавшим психологическую помощь.

Среди жертв три девочки и мальчик. Тело одной девочки 11 лет обнаружили сразу. За жизнь других детей несколько часов безуспешно боролись врачи-реаниматологи.

Согласно одной из версий, пожар мог начаться из-за обогревателя, на котором сушили полотенце или одежду.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что детский палаточный лагерь в Хабаровском крае работал с серьезными нарушениями. Он поручил разобраться, "кто давал разрешения на создание подобного рода мест отдыха, привлекался ли к этим вопросам Роспотребнадзор, какие документы передавались в органы образования". Он также поручил проверить все лагеря, аналогичные сгоревшему в Хабаровском крае.



Лагерь в Хабаровском крае работал с грубыми нарушениями безопасности – Медведев

СК завел два уголовных дела по факту пожара в "Холдоми". На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. В качестве подозреваемых задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детский оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим сервис") Виталий Бурлаков и директор этого лагеря Максим Кузнецов.