МЧС разработает требования пожарной безопасности к палаточным лагерям

Фото: МЧС России

МЧС России к 1 сентября подготовит требования пожарной безопасности к детским палаточным лагерям. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в МЧС, по нынешним правилам, нормативные требования пожарной безопасности в детских палаточных лагерях отсутствуют. Это не позволяет Государственному пожарному надзору составлять протоколы в отношении таких лагерей.

"До 1 сентября МЧС России разработает и внесет изменения в нормативные документы по пожарной безопасности в части установления требований по обеспечению противопожарного режима и требований пожарной безопасности к проектированию и размещению детских лагерей палаточного типа", – заявил представитель МЧС. По его словам, работа уже ведется.

Дополнительные осмотры детских оздоровительных лагерей в большинстве регионов России начались после пожара в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае. МЧС взяло учет около 45 тысяч учреждений детского отдыха. "Профилактические осмотры не имеют статуса проверки, но вносят свой вклад в общий уровень пожарной безопасности", – пояснили в министерстве. Сотрудники МЧС проведут тренировки с персоналом палаточных лагерей, чтобы выяснить, насколько там готовы к действиям в случае пожара.

При осмотре инспекторы в первую очередь обращают внимание на место, где расположен палаточный лагерь, пояснили в МЧС. Специалисты уточняют состояние территории, расстояние до линий электропередачи, возможность подъезда к лагерю пожарных машин. Кроме того, "в самом лагере проверяется наличие первичных средств пожаротушения, источников наружного водоснабжения, путей эвакуации, устойчивой телефонной связи", добавили в ведомстве.

В частности, инспекторам предстоит проверить наличие в палатках дымовых пожарных извещателей, исправных электрических фонарей, отсутствие электронагревательных приборов и электросетей. В МЧС напомнили, что после осмотра может быть принято решение о внеплановой проверке.

"Среди основных нарушений, которые создают угрозу для жизни и здоровья детей, специалисты отмечают наличие электроприборов или электропроводки внутри палаток, число палаток в одной палаточной группе и расстояние между ними",– подытожили спасатели.

Пожар в палаточном лагере "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. В момент ЧП в лагере находились 175 детей. Четыре ребенка – три девочки и мальчик – погибли. Еще девять человек пострадали.

Следственный комитет завел два уголовных дела после пожара в "Холдоми". Были арестованы подозреваемые – директор этого лагеря Максим Кузнецов, директор коммерческой организации, которой принадлежит лагерь, Виталий Бурлаков и ответственный за проверки сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев.