В восстановление заброшенных детских лагерей вложат 135 млрд рублей

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На восстановление заброшенных детских лагерей в РФ планируют направить 135 миллиардов рублей. Это позволит за пять лет увеличить число отдыхающих там школьников на 1,5 миллиона человек в год. Такие цели изложены в проекте первой федеральной программы по развитию детского отдыха, сообщает газета "Известия".

Согласно информации Росстата, в прошлом году в летних лагерях отдохнули 5,6 миллиона из 18,7 миллиона юных россиян. Уточняется, что большинство детей проводили каникулы в лагерях дневного пребывания. "И мы не можем к большинству лагерей применить термин "оздоровительные", поскольку они открываются, как правило, при школах", – подчеркнул эксперт Общественной палаты России Сергей Минделевич.

Документ, подготовленный проектным офисом на базе Агентства стратегических инициатив (АСИ), предлагает значительно повысить количество отдыхающих в детских загородных лагерях благодаря модернизации инфраструктуры. В частности, эксперты считают необходимым составить полный список объектов, которые сейчас заброшены или находятся в плачевном состоянии, но могут быть реконструированы. Как сказано в проекте программы АСИ, создать такой реестр предлагают силами региональных властей, а оператором должно стать Минпросвещения.

Как пояснили авторы инициативы, в настоящее время мероприятия по отдыху детей финансируют за счет региональных бюджетов, а власти субъектов РФ стремятся снизить финансовую нагрузку. В результате инфраструктура лагерей изнашивается, и они закрываются. По словам Сергея Минделевича, только в Подмосковье сейчас насчитываются сотни заброшенных объектов. Хотя пока частному бизнесу невыгодно заниматься детским отдыхом, в перспективе в эту сферу планируют привлечь и частные инвестиции, отметили авторы проекта.

Ранее сообщалось, что СК проверит лагерь "Лесная сказка" в Рязанской области, на который пожаловались дети из Иркутской области. Прокуратура уже выявила в лагере нарушения санитарно-эпидемиологических требований.