СК организовал проверку детского лагеря в Рязанской области

Следователи проверят лагерь "Лесная сказка" в Рязанской области, на который пожаловались дети из Иркутской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по региону.

"Следственными органами… по сообщениям средств массовой информации об антисанитарных условиях в стационарном детском оздоровительном лагере, расположенном в Сасовском районе Рязанской области, проводится процессуальная проверка", – говорится в сообщении следственного управления.

Следователям предстоит выяснить, имелись ли в действиях должностных лиц, ответственных за размещение детей в лагере, признаки преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ ("Халатность").

Прокуратура начала проверку и нашла в лагере нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Всего, по данным ведомства, в лагерь приехали 179 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, а также 12 сопровождающих взрослых из Иркутской области. Позже пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что дети и педагоги возвращаются домой, не дождавшись окончания смены, так как их не устроили антисанитарные условия проживания.

Ранее в детском лагере в Коломенском районе Подмосковья семь детей получили пищевое отравление. Детей в возрасте от 11 до 15 лет доставили в Коломенскую районную больницу. Позже за медицинской помощью обратились еще трое детей и один взрослый сотрудник лагеря.

До этого московский Роспотребнадзор закрыл и оштрафовал два детских оздоровительных лагеря после проверки. Также были составлены 32 претензии к лагерю "Горки", где не смогли качественно предоставить услуги по организации отдыха.

