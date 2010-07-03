В Хабаровском крае могут возбудить дело о халатности в лагере "Холдоми"

15:37
15:37
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Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Прокуратура Хабаровского края выявила халатность в действиях сотрудников региональных министерств по делу о пожаре в детском палаточном лагере "Холдоми". Материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела направлены в СК.
Как сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края, сотрудники краевого министерства образования и науки не контролировали надлежащим образом соблюдение требований закона в сфере организации отдыха детей.
Также подчеркивается, что в выездной состав межведомственной комиссии, которая проверяла лагерь, не входили представители необходимых контролирующих органов. Кроме того, лагерь включили в реестр организаций отдыха и оздоровления детей без указания наличия палаточного городка для проживания детей.
Ранее стало известно, что Управление ФАС по Хабаровскому краю возбудило дело по незаконным закупкам палаток для лагеря.
Пожар в палаточном лагере "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. В момент ЧП в лагере находились 175 детей. Четыре ребенка – три девочки и мальчик – погибли. Еще девять человек пострадали.
Следственный комитет завел два уголовных дела после пожара в "Холдоми". Были арестованы подозреваемые – директор лагеря Максим Кузнецов, директор коммерческой организации, которой принадлежит лагерь, Виталий Бурлаков и ответственный за проверки сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев.
Сотруднику МЧС предъявлено обвинение по делу о пожаре в лагере "Холдоми"
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