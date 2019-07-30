По факту незаконных закупок палаток для "Холдоми" возбудили дело

07:22
07:22
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Фото: пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю
Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю возбудило дело по незаконным закупкам палаток для "Холдоми". Об этом сообщает ТАСС.
"Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю возбудило дело в отношении правительства Хабаровского края, КГАУ "Дом молодежи", ООО "Экстрим Сервис", ООО "Флагман" по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 17 федерального закона 26.07.2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции", –говорится в сообщении.
Уточняется, что в распоряжении ФАС появились документы, которые указывают на заключение антиконкурентного соглашения между заказчиком (организатором) и организациями, участвующими в аукционе на право заключения договора, на оказание услуг по питанию и обеспечению инфраструктуры лагеря участников образовательного форума "Амур".
Пожар в палаточном лагере "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. В момент ЧП в лагере находились 175 детей. Четыре ребенка – три девочки и мальчик – погибли. Еще девять человек пострадали.
Следственный комитет завел два уголовных дела после пожара в "Холдоми". Были арестованы подозреваемые – директор этого лагеря Максим Кузнецов, директор коммерческой организации, которой принадлежит лагерь, Виталий Бурлаков и ответственный за проверки сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев.
Сотруднику МЧС предъявлено обвинение по делу о пожаре в лагере "Холдоми"
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