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02 августа, 23:37

Московский Роспотребнадзор закрыл два детских лагеря

общество

02 августа, 23:37

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский Роспотребнадзор закрыл и оштрафовал два детских оздоровительных лагеря после проверки.

Как говорится на сайте ведомства, учреждениям "Горки" и "Полет" выданы заключения о несоответствии санитарным требованиям.

Роспотребнадзор также помог составить 32 претензии к лагерю "Горки", где не смогли качественно предоставить услуги по организации отдыха.

Также в суд были направлены 14 исков в защиту прав родителей, которые не смогли отправить детей в лагерь, чтобы им были возвращены деньги.

Указывается, что организаторы отдыха в лагере "Полет" уже вернули деньги за 16 путевок на общую сумму 816 тысяч рублей за неоказанную услугу.

Лагерь "Горки" находится в поселении Роговское, деревне Каменка в Москве, а лагерь "Полет" – в Боровском районе Калужской области.

Ранее сообщалось, что массовое отравление детей произошло в детском лагере в поселке Заозерное в Крыму.

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