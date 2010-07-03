"Как же дети бежали, в дыму, в темноте". Папа мальчика-героя из "Холдоми" – о пожаре

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/khabkrai.ru

Папа 11-летнего Алексея Мартыненко, героически погибшего при пожаре в лагере "Холдоми" рассказал о случившемся, передает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, в лагере отдыхали два его сына – старший Тимофей и младший Леша. Мальчики жили в разных палатках, а места себе выбирали сами. Отец объяснил, что большинство детей привезли в лагерь на автобусе, а Лешу с Тимофеем на машине чуть раньше привезла мама.

Леша выбрал кровать в 17-й палатке, стоявшую у самого выхода. Именно поэтому у него были все шансы спастись. Он успел выбежать из палатки, но отправился не в безопасное место, а начал забегать в другие палатки, чтобы разбудить остальных ребят. Леша ринулся в ту, что полыхала как факел, – 16-ю. В этот момент там начала плавиться крыша.

Иван Мартыненко говорит, что о трагедии они узнали от старшего сына. "Он нам позвонил, а из лагеря никто даже не связался. Пожар начался около трех, сын позвонил в 3:30. Поэтому мы приехали первыми в больницу, куда доставили детей, потом уже другие родители приехали, не знаю, им кто сообщил. А первыми вообще были журналисты, даже раньше губернатора и врачей специально вызванных", – рассказал он.

Мужчина заметил, что больница, в которой лежали дети, хоть и поселковая, но очень достойная – с хорошим ремонтом и оборудованием. Там к родителям вышел реаниматолог, сказал, что все очень плохо, и ушел.

"Мы ждали. А потом... вы знаете", – продолжил отец погибшего мальчика.

Мужчина говорит, что детей отправляет в этот лагерь не первый год, однако раньше мальчики жили в деревянных корпусах. На этот раз в них не оказалось мест.

"Эти палатки стояли так тесно друг к другу, как только можно. А между ними еще растяжки. Не знаю, как дети бежали, в дыму, в темноте... Нарушено там было все, что можно. Розетки, скажем, 220 вольт, а таких палатках не должно быть. Я совершенно точно это знаю", – подчеркнул он.

Семья Мартыненко, как и родители других погибших детей, пока не решили, что делать дальше, а в случившееся до сих пор верить не хотят. Перечисленные им в качестве материальной помощи деньги они хотят отдать на благотворительность.

По словам Ивана, последний раз мама видела Лешу в день накануне пожара. В регионе ухудшилась погода, и она привезла детям теплые вещи.

"Лешка, веселый, выбежал, схватил гостинцы, вещи, поболтал пять минут и убежал. Он общительный. Сразу в лагере со всеми сдружился, ему было интересно. Говорит: "Мам, мне некогда". Нет, ничего не екнуло, ничего не почувствовали. Все было так светло", – поделился мужчина.

Ранее стало известно, что власти Хабаровского края будут ходатайствовать о присвоении звания Героя России Алексею Мартыненко, который спасал детей при пожаре в палаточном лагере. 11-летний мальчик помогал детям, но сам получил ожоги и погиб.

Мальчик стал четвертой жертвой пожара в лагере. Он скончался уже в реанимации. За его жизнь боролись врачи, но безуспешно. Помимо Алексея, погибли три девочки. Тело одной из них обнаружили сразу. Других детей несколько часов пытались спасти врачи-реаниматологи. 24 июля в крае объявлен трехдневный траур по погибшим.

Пожар в палаточном лагере вспыхнул в ночь на 23 июля. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Сгорели 20 из 26 палаток. Причиной пожара могло стать упавшее на обогреватель полотенце. В то же время один из находившихся в лагере детей рассказал, что обогреватели отключали на ночь.

По данным министерства образования и науки Хабаровского края, в лагере в тот момент находились 175 детей. Погибли четыре ребенка. Еще девять человек пострадали, среди них четверо детей и пятеро взрослых. Специалисты московского института имени Сербского оказывают пострадавшим психологическую помощь.

"Прямо и сейчас": не вернулись из лагеря

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что детский палаточный лагерь в Хабаровском крае работал с серьезными нарушениями. Он поручил разобраться, "кто давал разрешения на создание подобного рода мест отдыха, привлекался ли к этим вопросам Роспотребнадзор, какие документы передавались в органы образования". Он также поручил проверить все лагеря, аналогичные сгоревшему в Хабаровском крае.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией. Президент отметил, что в ближайшее время ждет доклада от Следственного комитета о результатах расследования инцидента.

СК завел два уголовных дела по факту пожара в "Холдоми". На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. В качестве подозреваемых задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детский оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим сервис"), Виталий Бурлаков и директор этого лагеря Максим Кузнецов. После ЧП было принято решение закрыть детский лагерь. Всех детей оттуда уже вывезли.