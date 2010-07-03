Всех детей вывезли из лагеря "Холдоми"

07:57
07:57
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю
Детей вывезли из лагеря в "Холдоми" в Хабаровском крае, где произошел пожар, сообщает ТАСС.
Представитель администрации лагеря отметила, что эвакуировали уже всех детей. Ранее было принято решение о закрытии лагеря.
Пожар в палаточном лагере вспыхнул в ночь на 23 июля. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Сгорели 20 из 26 палаток. Причиной пожара могло стать упавшее на обогреватель полотенце. В то же время один из находившихся в лагере детей рассказал, что обогреватели отключали на ночь.
По данным министерства образования и науки Хабаровского края, в лагере в тот момент находились 175 детей. Погибли четыре ребенка: три девочки и мальчик. Тело одной девочки 11 лет обнаружили сразу. За жизнь других детей несколько часов безуспешно боролись врачи-реаниматологи. 24 июля в крае объявлен трехдневный траур по погибшим.
Еще девять человек пострадали, среди них четверо детей и пятеро взрослых. Специалисты московского института имени Сербского оказывают пострадавшим психологическую помощь.
"Прямо и сейчас": не вернулись из лагеря
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что детский палаточный лагерь в Хабаровском крае работал с серьезными нарушениями. Он поручил разобраться, "кто давал разрешения на создание подобного рода мест отдыха, привлекался ли к этим вопросам Роспотребнадзор, какие документы передавались в органы образования". Он также поручил проверить все лагеря, аналогичные сгоревшему в Хабаровском крае.
Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией. Президент отметил, что в ближайшее время ждет доклада от Следственного комитета о результатах расследования инцидента.
СК завел два уголовных дела по факту пожара в "Холдоми". На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. В качестве подозреваемых задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детский оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим сервис"), Виталий Бурлаков и директор этого лагеря Максим Кузнецов. После ЧП было принято решение закрыть детский лагерь.
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