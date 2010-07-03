"Ребенок был одаренный". Учительница – о погибшем в "Холдоми" мальчике

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Учительница 4-го класса "Б", в котором учился погибший при пожаре в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае Алексей Мартынов, рассказала о характере мальчика.

По словам Людмилы Викторовны, он был ответственным и не по годам серьезным. "Не было никогда такого, чтобы он, например, не выполнил домашнее задание или не был готов к уроку. Причем на уроках он всегда был очень внимательный и слушал каждое слово учителя и своих одноклассников", – цитирует преподавателя RT.

Мальчик был очень умным и способным ребенком. "Таких детей, наверное, гениальных, математического склада ума, единицы в моей практике. То есть все математические олимпиады сложного уровня он решал, был победителем школьной олимпиады по математике. Ребенок был одаренный, перспективный", – подчеркнула Людмила Викторовна.

Также педагог назвала погибшего Лешу правдорубом. Она подчеркнула, что он говорил только правду, даже если она не всегда была приятной учителям или одноклассникам.

В то же время он умел дружить. Учительница подчеркнула, что погибший был надежным. В классе он общался со многими ребятами, но друг у него был один.

"Ссор у них никогда никаких не происходило. Дружить он умел по-настоящему. Часто бывало, что он просил посадить его с Артуром и обещал, что они не будут разговаривать. И действительно, они садились вместе, но он был внимательным на уроках", – добавила Людмила Викторовна.

Она заметила, что на Лешу всегда можно было положиться. Педагог заявила, что подписала петицию с просьбой присвоить мальчику звание Героя России. По ее словам, рискуя собственной жизнью, 11-летний Алексей Мартыненко помогал выводить из огня других детей.

"Это настоящий героизм. Он должен быть награжден званием Героя Российской Федерации посмертно", – заключила учительница.

Мальчик стал четвертой жертвой пожара в лагере. Он скончался уже в реанимации. За его жизнь боролись врачи, но безуспешно.

Помимо Алексея, погибли три девочки. Тело одной из них обнаружили сразу. Других детей несколько часов пытались спасти врачи-реаниматологи. 24 июля в крае объявлен трехдневный траур по погибшим.

Пожар в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае вспыхнул в ночь на 23 июля. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Сгорели 20 из 26 палаток. Причиной пожара могло стать упавшее на обогреватель полотенце. В то же время один из находившихся в лагере детей рассказал, что обогреватели отключали на ночь.

По данным министерства образования и науки Хабаровского края, в лагере на момент пожара находились 175 детей. Погибли четыре ребенка: три девочки и мальчик. Еще девять человек пострадали, среди них четверо детей и пятеро взрослых. Специалисты московского института имени Сербского окажут пострадавшим психологическую помощь.

СК завел два уголовных дела по факту пожара в "Холдоми". На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. В качестве подозреваемых задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детский оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим сервис"), Виталий Бурлаков и директор этого лагеря Максим Кузнецов. После ЧП было принято решение закрыть детский лагерь.