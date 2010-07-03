Власти уточнили причину пожара в детском лагере под Хабаровском

Фото: ТАСС/МЧС РФ по Хабаровскому краю

Причиной пожара в детском палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, жертвами которого стали четыре ребенка, могло стать упавшее на обогреватель полотенце, сообщили в правительстве региона.

Власти пояснили, что в палатках были обогреватели типа "ветерок", которыми, со слов детей, они сушили вещи и, возможно, туда упало полотенце или платье.

"По информации пожарных, палатки сгорели молниеносно. Очевидцы сообщали, и было видео, что палатки горели как факел, огонь поднимался на высоту 15 метров", – цитирует РИА Новости представителей правительства Хабаровского края.

Также сообщается, что у палаток был очень сложный замок, который ребенок в темноте за 10 минут не откроет.

По данным ТАСС, принято решение закрыть лагерь. Министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова сообщила, что детей оттуда уже вывозят. Эвакуировать их помогают 11 психологов.

Глава региона Сергей Фургал добавил, что готовятся документы, необходимые для закрытия лагеря. Однако, когда именно это произойдет, не уточняется.

Пожар в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае вспыхнул в ночь на 23 июля. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Сгорели 20 из 26 палаток.

По данным министерства образования и науки Хабаровского края, в лагере в тот момент находились 175 детей. Погибли четыре ребенка. Еще восемь человек пострадали, среди них трое детей и пятеро взрослых. Специалисты московского института имени Сербского окажут пострадавшим психологическую помощь.

Среди жертв три девочки и мальчик. Тело одной девочки 11 лет обнаружили сразу. За жизнь других детей несколько часов безуспешно боролись врачи-реаниматологи. 24 июля в крае объявлен трехдневный траур по погибшим.

В Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в палаточном лагере

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что детский палаточный лагерь в Хабаровском крае работал с серьезными нарушениями. Он поручил разобраться, "кто давал разрешения на создание подобного рода мест отдыха, привлекался ли к этим вопросам Роспотребнадзор, какие документы передавались в органы образования". Он также поручил проверить все лагеря, аналогичные сгоревшему в Хабаровском крае.

СК завел два уголовных дела по факту пожара в "Холдоми". На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. В качестве подозреваемых задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детский оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим сервис") Виталий Бурлаков и директор этого лагеря Максим Кузнецов.