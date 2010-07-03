Спасавшего детей в палаточном лагере мальчика планируют наградить

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Власти Хабаровского края будут ходатайствовать о присвоении звания Героя России Алексею Мартыненко, который спасал детей при пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми". 11-летний мальчик помогал детям, но сам получил ожоги и погиб, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.

Ранее в Сети появилась петиция с призывом присвоить ребенку звание Героя России.

"Краевые власти будут обращаться в компетентные органы для того, чтобы поступок ребенка был отмечен", – сказал собеседник агентства.

Пожар в палаточном лагере вспыхнул в ночь на 23 июля. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Сгорели 20 из 26 палаток. Причиной пожара могло стать упавшее на обогреватель полотенце. В то же время один из находившихся в лагере детей рассказал, что обогреватели отключали на ночь.

По данным министерства образования и науки Хабаровского края, в лагере в тот момент находились 175 детей. Погибли четыре ребенка: три девочки и мальчик. Тело одной девочки 11 лет обнаружили сразу. За жизнь других детей несколько часов безуспешно боролись врачи-реаниматологи. 24 июля в крае объявлен трехдневный траур по погибшим.

Еще девять человек пострадали, среди них четверо детей и пятеро взрослых. Специалисты московского института имени Сербского оказывают пострадавшим психологическую помощь.

"Прямо и сейчас": не вернулись из лагеря

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что детский палаточный лагерь в Хабаровском крае работал с серьезными нарушениями.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией. Президент отметил, что в ближайшее время ждет доклада от Следственного комитета о результатах расследования инцидента.

СК завел два уголовных дела по факту пожара в "Холдоми".

