Отравившихся в подмосковном лагере детей выписали из больницы

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Пятерых детей, госпитализированных с кишечной инфекцией из лагеря в Подмосковье, выписали из больницы, сообщает РИА Новости.

Одиннадцать человек отравились в лагере "Солнечный олимп" в Коломенском районе Подмосковья. Среди пострадавших – десять детей и один воспитатель.

Детей доставили в Коломенскую детскую больницу с жалобами на острую боль в животе, причем симптомы у всех были одинаковыми. Врачи диагностировали кишечную инфекцию.

Сперва в больницу доставили семь отравившихся детей в возрасте от 11 до 15 лет, причем, по предварительным данным, один из них приехал на отдых в Подмосковье из Астрахани. Позже за медицинской помощью обратились еще трое детей и один взрослый сотрудник лагеря.

Проводится проверка – в первую очередь в столовой, которая, как выяснилось, для всех корпусов одна. Проверяют и сотрудников столовой, и продукты питания.

