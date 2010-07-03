СК начал проверку после отравления детей в подмосковном лагере

16:50
16:50
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Одиннадцать человек отравились в лагере "Солнечный олимп" в Коломенском районе Подмосковья, передает телеканал Москва 24. Среди пострадавших – десять детей и один воспитатель.
Пострадавшие поступили в Коломенскую детскую больницу из лагеря в расположенной неподалеку деревне Малое Уварово. Детей доставили 3 августа с жалобами на острую боль в животе, причем симптомы у всех были одинаковыми. Врачи диагностировали кишечную инфекцию.
Между тем смена в лагере продолжается. "Один мальчик взял в рот что-то грязное, и понеслось", − рассказала одна из отдыхающих в лагере девочек. "Вчера двоих увезли, сегодня, вроде бы, еще одного. Приезжала реанимация", − отметила на, добавив: "Когда мы поступили, нас всех осматривала медсестра".
Известно, что в больнице находятся семь отравившихся детей в возрасте от 11 до 15 лет, причем, по предварительным данным, один из детей приехал на отдых в Подмосковье из Астрахани. Позже за медицинской помощью обратились еще трое детей и один взрослый сотрудник лагеря. "По рекомендации врачей дети остаются под наблюдением в стационаре", − отметили в Минздраве Московской области, добавив, что их состояние оценивается как удовлетворительное.
Проводится проверка – в первую очередь, в столовой, которая, как выяснилось, для всех корпусов одна. Проверяют и сотрудников столовой, и продукты питания.
"В настоящее время проводится комплексное обследование госпитализированных лиц на предмет вирусной инфекции", − рассказала старший помощник главы ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий. По ее словам, СК приступил к доследственной проверке по факту инцидента в лагере при участии специалистов Роспотребнадзора. По результатам этой проверки будет принято процессуальное решение.
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