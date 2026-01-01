Форма поиска по сайту

Общество

Размер МРОТ в России увеличился до 27 093 рублей

Фото: depositphotos/strelok

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырос в России до 27 093 рублей. Соответствующий федеральный закон вступил в силу с 1 января 2026 года.

В 2025 году МРОТ составлял 22 440 рублей. Увеличение минимального размера оплаты труда затронет 4,6 миллиона россиян. Кроме того, МРОТ после увеличения превысит прожиточный минимум на 31,2%.

Между тем в Москве с 1 января минимальная оплата труда составит 39,7 тысячи рублей. Данная цифра прописана в трехстороннем соглашении, подписанном правительством города, московскими объединениями профсоюзов и объединениями работодателей.

В Госдуме призывали повысить МРОТ до 60 тысяч рублей, привязав его к потребительской корзине. По словам депутатов, данную инициативу поддерживают профсоюзные объединения и эксперты.

МРОТ и страховая пенсия вырастут в России в январе

