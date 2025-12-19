В ГД заявили, что длинные праздники не являются поводом для сокращения зарплаты

Фото: depositphotos/spaxiax

Работодатель не вправе сокращать зарплату сотрудников на окладе за январь из-за длинных праздников. Об этом ТАСС заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Депутат напомнила, что в этот раз новогодние праздники будут одними из самых длинных за последнее время. Первым рабочим днем в 2026 году станет понедельник, 12 января.

"Очень важно: работающим россиянам за этот период отдыха работодатель не имеет права сокращать заработную плату. Все это зафиксировано в Трудовом кодексе (ТК РФ)", – подчеркнула парламентарий.

По ее словам, "если вдруг работодатель будет говорить о сокращении зарплаты за этот период", то сотрудник может "поднять этот вопрос и отстоять свои трудовые права". Согласно статье 112 ТК РФ, наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения зарплаты работникам, получающим оклад.

Ранее член комиссии ОП России Евгений Машаров уточнил, что работа в период с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года, то есть в официально установленные праздничные дни, оплачивается не менее чем в двойном размере. Он объяснил, что на удвоенный тариф могут рассчитывать сотрудники с фиксированным окладом. Эта норма также распространяется на тех, кто получает почасовую оплату.