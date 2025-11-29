Путин подписал закон об индексации МРОТ с 1 января 2026 года

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон об индексации минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 20,7%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 1 января 2026 года МРОТ устанавливается в размере 27 тысяч 93 рубля в месяц. Закон способствует повышению зарплаты около 4,6 миллиона работников.

Ранее стало известно, что Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Бюджет утвержден исходя из прогнозируемого объема внутреннего валового продукта (ВВП) в 2026 году на уровне свыше 235 триллионов рублей. В 2027 и 2028 годах уровень ВВП составит больше 255 триллионов и свыше 276 триллионов рублей соответственно.

Также в федеральный бюджет заложен ежегодный уровень инфляции, не превышающий 4%.

