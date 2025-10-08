Социальный бюджет в России на 2026 год составит свыше 19 трлн рублей

Фото: 123RF/alvinsevsk29

В федеральном бюджете России на 2026 год заложено более 19 триллионов рублей на социальный блок. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Это выплаты по линии Социального фонда – пенсии, больничные, декретные, выплаты на детей, выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью. Это также средства, которые идут по линии Минтруда и Роструда", – пояснил Котяков.

По его словам, в бюджет входят средства на выплату пособий по безработице, а также на обеспечение санаторно-курортного лечения, переобучение и прочее.

Российский кабмин внес проект федерального бюджета на три ближайших года. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что бюджет России на 2026 год имеет военный характер.

Минфин РФ в бюджет на следующий год закладывает ключевую ставку на уровне 12–13%, а прожиточный минимум составит 18 939 рублей.